„Earth Hour“ in Remscheid Eine Stunde Dunkelheit für den Klimaschutz

Am Samstag, 23. März, gegen 20.30 Uhr könnte sich der ein oder andere wundern, warum überall das Licht ausgeht. Denn die Stadt beteiligt sich an der „Earth Hour“, einer Aktion für den Klimaschutz. “Unter dem Motto ‚Deine Stunde für die Erde‘ wird bei dieser symbolischen Aktion die Beleuchtung von öffentlichen Gebäuden und Denkmälern für eine Stunde ausgeschaltet“, heißt es in einer städtischen Pressemeldung. So sollen etwa die Fassadenbeleuchtung am Rathaus, das Werkzeug- sowie das Röntgenmuseum und die Geschäftsstellen verschiedener politischer Parteien für eine Stunde dunkel bleiben. Auch Bürgerinnen und Bürger seien aufgerufen, mitzumachen, heißt es weiter.