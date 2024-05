Besuchermassen in Remscheid Pfingsttrödel wurde wieder gut besucht

Menschen, die in der bergischen Werkzeugstadt tief verankert sind, sind auf dem Pfingsttrödel leichte Beute: Alle eineinhalb Meter bricht der lässige Flanierversuch ab. Ein bekanntes Gesicht schiebt sich durch die Masse. „Ach Hallo! Na, dich habe ich ja schon ewig nicht mehr gesehen.“ So beginnt das Gespräch, kurz nach Betreten der Hindenburgstraße, kurz nach dem Stand des Fladenbrotverkäufers und mit Blick auf den vollbesetzten Biergarten der Erlebbar. Die Sonne scheint, die Musik dröhnt sommerlich aus den Lautsprechern, die Menschen genießen den Blick auf das bunte Treiben von der Außengastronomie aus, mit einem frisch servierten Aperol in der Hand.

Die alten Bekannten tauchen in einen kurzen Smalltalk ein und werden kurz danach schon wieder unterbrochen „Ciao! Gut siehst du aus. Warst du im Urlaub?“ Schön wär’s. Der Besuch des Pfingsttrödels muss als Auszeit erstmal reichen. An den Trödelständen sieht es derweil nicht anders aus: Nur wenige Meter weiter, zwischen Werkzeug- und Gemüsestand, knubbelt es sich. Am Stand mit alten Elektrogeräten feilschen die Männer auf der Suche nach einem guten Schnäppchen, während sich die Frauen mit frischen Erdbeeren eindecken und sich direkt daneben bei den Taschen und Modeaccessoires umschauen.