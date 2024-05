„Beste Lehrer“ in Remscheid Gute Noten auch für stille Schüler

Sie ist erst 28 Jahre alt – und doch finden einige ihrer Schüler: Patricia Kislenko ist ein der besten Lehrerinnen am Röntgen-Gymnasium in Lennep. Die genauen Gründe dafür kann die Deutsch- und Kunstlehrerin eigenen Aussagen nach nur vermuten. Doch sie ist sich sicher: „Die Schüler merken, dass ich sehr motiviert bin und Spaß am Unterrichten habe.“ Sie unterrichte schülerorientiert und versuche, die Interessen der jungen Menschen auch in die Schulstunden einzubauen. „Ich achte darauf, was die Kinder und Jugendlichen gerade interessiert und versuche, das in den Unterricht zu integrieren. In Kunst kann das etwa so aussehen, dass wir uns einen Künstler anschauen, der gerade unter den Schülerinnen und Schülern sehr bekannt ist. Oder ich frage zu Beginn neuer Unterrichtseinheiten, was die Schüler gerne ausprobieren möchten, etwa was Materialien und Techniken angeht“, erklärt die 28-Jährige.