Qualtität des Nahverkehrs in Remscheid Hauptbahnhof holt auf – so bewertet der VRR die vier Remscheider Bahnhöfe

Dass der Bahnhof wegen des Neubaus der Eisenbahnbrücke über die Güldenwerther Bahnhofstraße gerade nicht von der S 7 angefahren wird, erfährt der Besucher über das Laufband auf der Fahrgast-Informationsanzeige. In der Kategorie Fahrgastinformation schneiden alle vier Haltepunkte mit der besten Wertung „ausgezeichnet“ ab. Insgesamt verleiht der VRR das höchste Siegel in dieser Kategorie an mehr als Dreiviertel aller seiner Bahnhöfe und Haltepunkte. Der Park and Ride-Parkplatz in Güldenwerth ist auch an diesem Tag ohne Zugbetrieb auf der S7 gut frequentiert. Ab Ende April gibt es einen Grund mehr ihn anzusteuern. Wie der VRR mitgeteilt hat, soll dann auch der Regionalexpress 47 zwischen Lennep und Düsseldorf hier Halt machen.