Aktion von Barmer Krankenkasse und Bergischer Morgenpost Tränen vor lauter Freude

Margarete Strauch (87) hatte uns im Vorfeld an ihrer bewegten Lebensgeschichte teilhaben lassen: Die Lenneperin, die als kleines Kind ihrer Mutter von den Nazis entrissen worden war und nur dank des Kindermädchens zurückfand, kümmerte sich zeitlebens aufopfernd um ihre Mutter und viele Jahre auch um die Patienten in Haus Lennep. Noch nie hatte die 87-Jährige bislang ein Geschenk von einer fremden Person erhalten – bis zu diesem Moment: Demut und Dankbarkeit erfüllen sie, als sie sich am Donnerstagmorgen mit einem Päckchen auf ihrem Schoß wiederfindet, hübsch verpackt, mit himmelblauen Geschenkband umwickelt. Seinen Inhalt kann die 87-Jährige nicht erahnen.