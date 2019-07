Berufung vor dem Landgericht Wuppertal : Freiheitsberaubung: Gericht lässt Milde walten

Foto: dpa/David-Wolfgang Ebener

Remscheid/Wuppertal Freiheitsberaubung und Körperverletzung: Mit diesen Vorwürfen muss sich derzeit ein Wuppertaler auseinandersetzen, der seine Ehefrau in der ehemals gemeinsamen Wohnung in Remscheid eingeschlossen und geschlagen haben soll.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Sabine Maguire

Das Amtsgericht hatte den 32-Jährigen zu einer Geldstrafe von 3600 Euro verurteilt - der Angeklagte hatte Berufung eingelegt.

Gleich zu Beginn der Berufungsverhandlung räumte der Vater eines fünfjährigen Sohnes ein, seine damals bereits von ihm getrennt lebende Ehefrau am Verlassen der Wohnung gehindert zu haben. Geschlagen habe er sie hingegen nicht. Stattdessen habe es ein Gerangel gegeben, in dessen Verlauf man sich gegenseitig angegangen sei. Das räumte später auch die Frau im Zeugenstand ein. Sie sei aus Furcht in die Küche gelaufen und habe dort nach einem Messer gegriffen – das habe ihr der Angeklagte aus der Hand genommen. Vom Badezimmer aus hatte sie schließlich ihre Mutter angerufen.

„Wir hatten schon vorher kein gutes Gefühl“ erinnerte sich die Mutter des Opfers an den Tag, an dem ihre Tochter zum Schwiegersohn gefahren sei, weil man sich über Unterhaltsfragen und die Aufteilung des Mobiliars habe einigen wollen. Der Angeklagte wiederum soll seine Frau bedrängt haben, weiter mit ihm zusammenzuleben. Das soll er bereits in den Wochen zuvor per WhatsApp getan haben, nachdem sich seine Frau im September 2018 nach sieben gemeinsamen Jahren von ihm getrennt hatte.

Schon in den Jahren zuvor soll es vorgekommen sein, dass ihr Mann sie in der Wohnung eingesperrt habe. Irgendwann sei ihr das zu viel geworden und sie sei mit dem gemeinsamen Sohn zu ihren Eltern gezogen. Mittlerweile mache sie in Potsdam eine Ausbildung, der Fünfjährige lebe weiterhin bei den Großeltern in Remscheid. Dort werde er regelmäßig von seinem Vater besucht, die Lage habe sich mittlerweile beruhigt.