Remscheider angeklagt : Berufung gegen Freispruch nach Körperverletzung

REMSCHEID/WUPPERTAL Nur zwei Dinge scheinen klar bei dem Vorfall in der Düppelstraße, zu der im Mai 2019 die Polizei gerufen wurde: Der 39-jährige Remscheider und seine hochschwangere Ehefrau gerieten in Streit.

Der Mann war es auch, der die Polizei rief. Die Beamten aber zeigten ihn wegen gefährlicher Körperverletzung an der heute 40-jährigen Frau und dem kleinen Sohn an. Gleichzeitig sprachen sie gegen ihn einen Wohnungsverweis wegen häuslicher Gewalt aus. Zunächst verhandelte das Amtsgericht den Fall, jetzt ging es in der Berufung vor dem Wuppertaler Landgericht in die zweite Runde.