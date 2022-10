Bergisches Gemeinschafts-Projekt : Bergisches Netzwerk für Transformation

Remscheid/Solingen Mit vier Millionen Euro fördert der Bund ein Gemeinschafts-Projekt, das der heimischen Industrie in bewegten Zeiten den Weg in die Zukunft weisen und Arbeitsplätze sichern soll. Die Uni Wuppertal spielt eine Schlüsselrolle.

Viele Tausend Arbeitsplätze stehen im Bergischen Land im direkten Zusammenhang mit der Automobilindustrie. Sie ist einer der größten Arbeitgeber in der Region – und steht unter mächtigem Druck. Die Branche wird nicht nur durch den von der Politik beschlossenen Umstieg vom Verbrennungsmotor auf die Elektromobilität unter Veränderungsdruck gesetzt. Auch die durch die Corona-Pandemie noch verschärften Probleme mit löchrigen Lieferketten und fehlendem Nachschub an Halbleitern setzen den heimische Zulieferern in einer Phase zu, wo zudem der Zwang zur Digitalisierung eine immer wichtigere Rolle spielt. Zu allem Überfluss kommt seit diesem Jahr noch die durch den Krieg in der Ukraine ausgelöste Energiekrise hinzu.

Wichtige Hilfestellung in dieser Zeit der Umbrüche soll ein regionales Transformationsnetzwerk bieten, das in den kommenden Monaten aufgebaut wird. Einer gemeinsamen Initiative der IG Metall Remscheid-Solingen mit den Arbeitgeberverbänden der beiden Städte zusammen mit der Uni Wuppertal ist es zu verdanken, dass der Bund vier Millionen Euro für den Aufbau eines Transformation-Netzwerkes zur Verfügung stellt.

Ohne Veränderungen „wird es schwer, die Arbeitsplätze zu halten“, sagte der Solinger AGV-Geschäftsführer Michael Schwunk am Montag vor Journalisten. Das Netzwerk wolle den Firmen Hilfestellung geben, wie sie den Wandel schaffen können. „Die Unternehmen sollen gestärkt aus der Krise hervorgehen“. Hilfe sei gerade für die kleineren Unternehmen enorm wichtig, betont Serdar Üyüklüer von der IG Metall. Der Kostendruck der Autohersteller setze die heimische Firmen unter permanenten Rationalisierungsdruck. In dieser Situation fehlten den Unternehmen oft die finanziellen wie personellen Kapazitäten, um sich mit anderen Themen zu beschäftigen. Hier soll das Netzwerk einspringen und Expertise zur Verfügung stellen und Lösungsansätze entwickeln helfen.

Entwickelt wird die Plattform an der Universität Wuppertal am Lehrstuhl für Technologien und Management der digitalen Transformation. Hier laufen die Fäden zusammen. In einem ersten Schritt wird dort eine Internetseite erstellt, wo Unternehmen Informationen zum Thema finden, sich für Veranstaltungen anmelden. Doch das Netzwerk, das auch für Wuppertal. Niederberg und Düsseldorf zuständig ist, will nach einer Anlaufphase auch in die Unternehmen kommen und dort konkrete Hilfestellung geben. Insgesamt 120 dieser „Fälle“ sind vorgesehen, sagt Dr. Michael Krause von der Uni Wuppertal. Thema des Netzwerkes sei aber auch die Verbesserung der äußeren Rahmenbedingungen. Für eine digitale Vernetzung brauchen die heimische Industrie auch ein leistungsfähiges Breitbandangebot. Hier sind die Kommunen und ihre Wirtschaftsförderung gefordert.