Ansichtssache in Remscheid : Bergischer Frieden made in Wuppertal

Meinung Remscheid/Wuppertal Im DOC-Poker bleibt der große Nachbar und Regionale-Partner Wuppertal trotz aller Lippenbekenntnisse weiterhin unberechenbar.

Denn aus der Perspektive des Oberzentrums Wuppertal, das sich für den Nabel des Städtedreiecks hält, gibt es wenig Grund, dem Lenneper DOC nach dem Scheitern der eigenen Pläne keine Steine mehr in den Weg zu legen. Mit dem möglichen Umzug der Stadtwerke-Zentrale in die Bundesbahndirektion am Döppersberg hätte man den problematischen Leerstand im eigenen Schlüsselprojekt beendet. Dass dort kein FOC entsteht, könnte die Schockstarre im Elberfelder Einzelhandel endlich lösen. Warum also den Remscheidern noch etwas Gutes tun? Schließlich hat man sein Problem ja ganz alleine gelöst.