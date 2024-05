Europawahl in Remscheid Lange Wege für die bergischen Kandidaten nach Europa

Miriam Viehmann kam über den Jugendrat in Düsseldorf in die Politik, saß später als sachkundige Bürgerin in Ausschüssen des Stadtrates der Landeshauptstadt. Für die nächsten Wochen hat sie sich vorgenommen, „flächendeckend im Bergischen Land unterwegs zu sein“, möglichst in jeden Stadtverband reinzugehen, um viele Gespräche zu führen. „Man muss im Wahlkampf raus auf die Straße.“ Sprechen will sie dort unter anderem über „eine humanitäre, aber geregelte Asylpolitik“. Es müsse sich etwas ändern. „Die aktuelle Politik hat in dieser Form keinen Rückhalt mehr in der Mitte unserer Gesellschaft“, schreibt sie.