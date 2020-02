Stadtführung in Remscheid : Geschichte in ein Erlebnis verwandeln

Constanze Thiel setzt bei dem Vortrag auf eine Kombination aus Information und Unterhaltung. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Remscheid Constanze Thiel hat sich von der Tourismusregion „Die bergischen Drei“ zur Gästeführerin ausbilden lassen – als eine von 23 Kursteilnehmern. Statt mit der klassischen Stadtführung beginnt sie mit einem „Triathlon im Ohrensessel“.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Theresa Demski

Wenn Constanze Thiel über den Büchern sitzt, dann meint sie manchmal das Klappern der Mühle an der rauschenden Wupper zu hören. Dann werden vergangene Zeiten lebendig, als das Bergische Land noch ein Sumpfgebiet war oder später, als die Handelsleute für ein Wachsen der Städte sorgten. Und manchmal entdeckt die 62-Jährige dann zwischen den Zeilen Hinweise auf kleine, besondere Begebenheiten. „Dann zündet der Funke“, sagt Constanze Thiel. Dann lässt sie nicht los, sondern recherchiert weiter, bis sie die ganze Geschichte kennt.

Das war zum Beispiel so bei einer Erwähnung eines Besuchs der spanischen Königin bei Wilhelm Conrad Röntgen. „Ich wollte wissen, was damals passiert ist“, erzählt Constanze Thiel. Sie forschte also weiter und fand die ganze Geschichte: Die spanische Königin schickte damals ihre Hofdamen vor, um den Röntgenbildern auf die Spur zu kommen. Die Aufnahmen des Lennepers ergaben: Jahrelanges Tragen von eng geschnürten Korsetts hatten den Knochen der Hofdamen geschadet. „Die Königin lockerte damals die Kleidungs-Vorschriften. Das war ein großer Schritt für die Frauen“, sagt Constanze Thiel und lacht fröhlich.

Info Premiere für die neuen Stadtführer Aktionstag Der internationale Weltgästeführertag steht in diesem Jahr unter dem Thema „Lieblingsorte“. Zum Aktionstag laden 15 der neuen Stadtführer in Teams zu ihren Premieren ein. Termine Folgende Veranstaltungen finden in Remscheid statt: „Bergischer Triathlon im Ohrensessel“ mit Constanze Thiel und Annedore Wirth, Donnerstag, 27. Februar, 15.30 Uhr, Haus Herderstraße 3. Dauer: eine Stunde. „Spaziergang entlang der Remscheider Werkzeugtrasse“ mit Daniel Sieper, Sonntag, 1. März, 15 Uhr. Treffpunkt: Platz vor dem Kino. Dauer: anderthalb Stunden. Die Veranstaltungen sind kostenlos.

Wenn sie Geschichten erzählt, dann ist sie in ihrem Element. Dann beginnt sie zu plaudern, weil sie weiß: „Auf diese Weise erreicht Heimatgeschichte die Menschen.“ Und weil Constanze Thiel es selbst genau wissen wollte, sich auf die Spur von Methoden und Inhalten zur Wissensvermittlung machen wollte, meldete sie sich im vergangenen Jahr bei der Tourismusregion „Die bergischen Drei“. Die drei Städte Remscheid, Solingen und Wuppertal hatten gerade gemeinsam zum VHS-Kurs eingeladen, der Interessierte zu bergischen Gästeführern ausbilden sollte. Weil Constanze Thiel schon als Unternehmerin im Messebau den Kontakt mit Menschen aus der ganzen Welt ebenso schätzen gelernt hatte wie den Wert einer guten Veranstaltung, meldete sie sich an.

„Das Bergische Land ist mein Zuhause“, sagt sie, „es ist ein schönes Fleckchen, an dem es viel zu entdecken gibt.“ Und dabei denkt die Wermelskirchenerin gar nicht so sehr an einzelne Städte, sondern an den Vielklang. „Schwebebahn, Röntgen-Museum, Talsperren und Schloss Burg“, sagt sie, „das könnte man alles zusammen ganz wunderbar in eine Tagestour oder ein Wochenende im Bergischen Land packen.“ Auch der VHS-Kursus war auf den Blick über den eigenen Tellerrand hinaus angelegt: Ein halbes Jahr lang stellten sich die 23 Teilnehmer der Stadtgeschichte Remscheids, Solingens und Wuppertals, sie lernten Rechercheorte kennen, trafen auf bereits erfahrene Stadtführer, sie lernten viel über die heimische Architektur, über geltendes Recht, Erste Hilfe und über Rhetorik. „Wir haben entdeckt, was wir mit unserer Stimme alles bewegen können“, sagt Constanze Thiel.

Zweimal in der Woche trafen sich die Teilnehmer – jeweils zwei Stunden lang. Dazu kamen Blockeinheiten an Samstagen. Am Ende stand eine Prüfung, für die die Teilnehmer ihr eigenes Projekt vorstellen sollten. Gemeinsam mit Kurskollegin Annedore Wirth entwarf Constanze Thiel den „Bergischen Triathlon im Ohrensessel“. „Wir haben eine virtuelle Führung durchs Bergische Land entwickelt, damit auch Menschen, die nicht mehr so gut zu Fuß sind, ihre Heimat durch ein neues Fenster sehen können“, sagt Constanze Thiel. Es entstand ein Vortrag mit Bildern, Musik und vielen Geschichten, den das Gästeführer-Gespann zum ersten Mal zum Weltgästeführertag am Donnerstag, 27. Februar, hält. In einer Stunde nehmen die beiden Gästeführerinnen ihre Zuhörer mit vom Urknall über die Industriegeschichte bis zu Röntgen und dem Tourismus – der rote Faden führt vom Wasser übers Wandern bis hin zum Radfahren.