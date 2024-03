Biodiversität in Remscheid Neues Beratungsangebot zur Artenvielfalt

Interessierte können sich bei der Stadt melden und sich zu verschieden Artenschutz-Maßnahmen beraten lassen. “Beispielsweise kämen Baumpflanzungen heimischer Bäume, Heckenpflanzungen, Anbringung von Nisthilfen, die Anlage von kleinen Gewässern oder auch Sandarien, beziehungsweise Kombinationen der Maßnahmen in Frage“, heißt es in der Meldung. Wichtig sei nur, dass die Flächen mindestens etwa 1000 Quadratmeter umfassten. „Somit richtet sich dieser Aufruf an alle Personen mit großen Gärten oder landwirtschaftlichen, beziehungsweise forstwirtschaftlichen Flächen“, heißt es weiter.