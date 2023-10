Psychologische Beratung in Remscheid Was tun bei extremistischen Äußerungen auf dem Schulhof?

Wie sollen Lehrer und Schulleiter vor ihren Schülerinnen und Schülern mit dem Israel-Palästina-Konflikt umgehen? Und was tun, wenn die Jugendlichen sich in der Schule extremistisch, antisemitisch oder islamfeindlich äußern? Auf diese Fragen kann die städtische Schulberatung Antwort geben. Denn der Israel-Palästina-Konflikt sei längst Thema auf dem Pausenhof, sagt Dr. Andreas Schulz, Abteilungsleiter der Schulberatung in der psychologischen Beratungsstelle: „Konflikte in der Welt betreffen auch Schüler, die sich dann oft erst einmal Gedanken, vielleicht sogar Sorgen machen.“