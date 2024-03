Outlet-Planungen in Lennep Lärmschutz in Lennep: Wo die Pflanzen (noch) nicht klettern

Diese wurde im Zuge der ersten Outlet-Planungen errichtet, um die Anwohner vor Verkehrslärm der Center-Besucher zu schützen. 2018 beschloss die Politik nicht nur den Bau der Mauer, sondern auch ein Konzept, dass eine Begrünung der aus Stahl und Steinen bestehenden Mauer vorsah. Kletterpflanzen sollten dafür gewählt werden, die nicht zu schnell in die Höhe wachsen. So wollte man den Pflegeaufwand reduzieren. „Entspricht der aktuelle Zustand dem in 2018 beschlossenen Pflanzkonzept“ fragt Bettina Stamm. Die an die Anfrage angehängten aktuellen Fotos der Mauer erklären ihre Verwunderung.