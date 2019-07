Remscheider Innenstadt : Benefiz-Kinomatinee zeigt den neuen Spider-Man-Film

Holger Piwowar (v.l.), Jörg Bender und Willi Birrenbach. Foto: Röser, Henning

Remscheid Den neuesten Blockbuster „Spider-Man: Far from Home“ nur zwei Tage nach dem offiziellen Kinostart in bester Bild- und Soundqualität erleben und mit dem Kauf der Eintrittskarte zusätzlich noch etwas Gutes tun.

Diese Möglichkeit bietet der Lions-Club Remscheid „Wilhelm Conrad Röntgen“ am Samstag, 6. Juli, bei seiner ersten Benefiz-Kinomatinee in Remscheid. Einlass im Cinestar am Hauptbahnhof ist um 10 Uhr, der Film startet um 11 Uhr.

Jörg Bender, Theaterleiter des Cinestar-Kinos, stellt dafür Saal 6, den mit 339 Plätzen (vier davon für Rollstühle) größten Saal im Multiplex, kostenlos zur Verfügung. Die Sparkasse Remscheid übernimmt als Sponsor die Kosten für ein Getränk sowie Popcorn oder Nachos.

So kommt der volle Eintrittspreis von 15 Euro der Ärztlichen Kinderschutzambulanz zugute. Legt man die normalen Preise im Cinestar zugrunde, ist der Paketpreis an diesem Tag sogar etwas günstiger, sagte Holger Piwowar vom Lions Club.

Eine Kinomatinee schwebt den Röntgen-Lions schon länger vor, sagte Club-Präsident Willi Birrenbach gestern im BM-Gespräch. Als nach langer Durststrecke ohne Lichtspielhaus Remscheid Ende 2018 wieder ein Kino bekam, nahmen die Lions sofort Kontakt zu Cinestar auf. Die zeigten sich aufgeschlossen, baten aber um etwas Anlaufzeit in Remscheid. Nun aber heißt es „Film ab“ für die erste Kooperation.

Karten für die Matinee können im Vorverkauf bei Tee Gschwendner im Allee Center, bei Gottlieb Schmidt auf der Alleestraße oder im Modehaus Johann, Kölner Straße 12, in Lennep gekauft werden. Auch an der Tageskasse wird es am Samstag noch ein Kontingent geben, versichert Holger Piwowar.