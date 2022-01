Drei Remscheider stehen vor Gericht : Beispiellosen Diebstahl-Serie

Am Wuppertaler Landgericht wird die Diebstahl-Serie in Remscheid verhandelt Foto: dpa/Bernd Thissen

REMSCHEID/WUPPERTAL Ein Quartett, darunter drei Remscheider, sind vor dem Landgericht Wuppertal wegen 18 Einbrüchen in Schulen, Kindergärten und Firmen angeklagt.

Von Sabine Maguire

Verwaltung und Politik: Dort war man im September 2020 gleichermaßen alarmiert, nachdem die Polizei seit Mitte 2019 mehr als 20 Einbrüche in Remscheider Schulen gemeldet hatte. „Wenn man es auf die letzten fünf Jahre sieht, ist die Steigerung nicht signifikant“, wurde der städtische Gebäudemanager Thomas Judt damals zitiert.

In der öffentlichen Wahrnehmung schien die Lage anders zu sein, und nicht nur das: Es ging auch danach munter weiter mit der Einbruchsserie. Die wiederum spricht vor allem für eines: Für die kriminelle Energie der Angeklagten, die sich dafür nun ab Dienstag, 11. Januar, am Wuppertaler Landgericht wegen Bandendiebstahls zu verantworten haben. Auf der Anklagebank sitzen drei Remscheider (25, 26 und 27) und ein 22-Jähriger aus Gelsenkirchen. Es gibt weitere Mittäter, die in gesonderten Verfahren angeklagt sind.

Die Diebestour begann im Winter 2020 – und damit drei Monate nach dem städtischen Aufschrei und dem erklärten Willen, in einem ersten Schritt eine Arbeitsgruppe gründen zu wollen, in der Kripo, Staatsschutz, kommunaler Ordnungsdienst, Gebäudemanagement, Rechtsamt und Schulverwaltung am runden Tisch zusammen ein Konzept erstellen sollten. Gebäudemanager Judt hatte damals von Lösungsansätzen gesprochen und davon, dass er die ungern in der Zeitung lesen wolle, um potenziellen Einbrechern nicht Hinweise zu geben und den erhofften Effekt damit verpuffen zu lassen. Eine Überwachung der Schulen hatte Judt ausgeschlossen, teilweise würden die schon von Sicherheitsdiensten angefahren. Auch gebe es hier und da Alarmanlagen, die auf die Sicherheitsdienste aufgeschaltet seien.

All das scheint die Einbrecher, die nun auf der Anklagebank sitzen, nicht von einer beispiellosen Diebstahl-Serie abgehalten zu haben. Insgesamt 18 Taten sind in der Anklageschrift aufgelistet, zu den Einbrüchen in Schulen und Kindergärten kommen auch solche in Firmengebäude.

Drei der Angeklagten sollen irgendwann zwischen Dezember 2020 und Januar 2021 über einen zwei Meter hohen Zaun geklettert sein und das Gelände des Berufskollegs in Remscheid betreten haben. Dort sollen sie ein Fenster im Obergeschoss aufgehebelt und einen Tresor aufgebrochen haben. Mit knapp 3000 Euro Bargeld, Scheren und einem Brieföffner sollen sie die Flucht ergriffen haben. Weiter ging es in einem Hotel, wo Thermomix-Geräte, Tabletts, eine Spiegelreflexkamera, zwei Küchenmaschinen, ein Staubsauger, acht Messer und ein Kaffeevollautomat gestohlen worden sein sollen. Kaum vorstellbar, dass man sich all das unter den Arm klemmt. Die vermutlich motorisierten Diebe fühlten sich offenbar sicher genug, um das Diebesgut im Auto zu verstauen.

Es folgten weitere Einbrüche in diversen Schulen, gestohlen wurden dort Bargeld, Tablets, Mobiltelefone und immer wieder auch Briefmarken. In einer Kindertagesstätte ließen Diebe im März 2021 unter anderem einen Wassersprudler, einen Kaffeevollautomaten und einen Laptop mitgehen. Noch in der gleichen Nacht sollen die Angeklagten in eine Gemeinschaftsschule eingestiegen sein, um vier originalverpackte Sony-Fotokameras im Wert von 3800 Euro zu stehlen.

Ab April 2021 folgten mehrere Einbrüche in Firmengebäude, mittlerweile gingen die Täter beim Aufbrechen der Tresore schon mit der Flex zu Werke. Sie scheuten nicht davor zurück, auch noch in eine darüber gelegene Privatwohnung eindringen zu wollen, nachdem sie in der Firma nichts gefunden hatten. Der Versuch, die Wohnungstüre aufzuhebeln, war von der Bewohnerin bemerkt worden.