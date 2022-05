Dezernentenwahl in Remscheid : Beigeordnete sollen verlängern

Dezernentenwahl in Remscheid

Remscheid Die drei Dezernenten Barbara Reul-Nocke, Sven Wiertz und Thomas Neuhaus stehen auf Wunsch des Oberbürgermeisters am 19. Mai zur Wiederwahl.

(hr) Geht es nach Oberbürgermeister Burkhard Mast-Weisz (SPD), werden Stadtkämmerer Sven Wiertz (SPD) und die beiden Beigeordneten Barbara Reul-Nocke (CDU) und Thomas Neuhaus (Grüne) in der Ratssitzung am 19. Mai in eine zweite Amtszeit gewählt. Die drei Wahlvorschläge stehen auf der Tagesordnung. Die zweite Amtszeit würde 2030 enden.