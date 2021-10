Feuer in Lennep : Beherzter Nachbar hilft bei Brand in der Altstadt

Die Feuerwehr beim Einsatz in der Lenneper Altstadt. Foto: Feuerwehr Remscheid/Patrick Gröne

Lennep Das hätte schlimm enden können: Am Dienstag wurde die Feuerwehr in die Lenneper Altstadt gerufen. Eine Mülltonne unter einem Anbau in der Minorittengasse hatte gebrannt und bereits einen Anbau in Mitleidenschaft gezogen.

(red) Das hätte schlimm enden können: Am Dienstag wurde die Feuerwehr in die Lenneper Altstadt gerufen. Eine Mülltonne unter einem Anbau in der Minorittengasse hatte gebrannt und bereits den Anbau in Mitleidenschaft gezogen. Ein Nachbar hatte beim Eintreffen der Feuerwehr bereits mit einem Feuerlöscher die Flammen beherzt bekämpft.

Durch die Einsatzkräfte wurde die angrenzende Fassade mit einer Wärmebildkamera kontrolliert und Teile der Fassade geöffnet. Das Feuer blieb weitestgehend auf den Entstehungsraum begrenzt.

Für die Feuerwehr stellt die dichte Altstadtbebauung und die vielen denkmalgeschützten Gebäude immer eine Herausforderung dar. Da in der Altstadt schmale Gassen statt breiter Straßen für die Zufahrten vorhanden sind, geht es an einigen Stellen nur zu Fuß weiter. Dadurch kann sich ein kleiner Brand sehr schnell auf benachbarte Gegenstände ausbreiten. So auch in dem gemeldeten Fall. Zusätzlich erschwert wird die Arbeit von Feuerwehr oder Rettungswagen aber auch durch Baustellen – und nicht selten durch falsch geparkte Fahrzeuge, die ein Durchkommen zum Einsatzort erschweren.

Über die Brandursache konnte die Feuerwehr noch keine Angaben machen. Die Polizei war ebenfalls vor Ort.

(red)