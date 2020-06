Palliativ-Netwerk : Begleiter für die letzte Lebens-Etappe

Tatjana Lenuck (links) und Mitarbeiterin Christina Luchtenberg vom SAPV-Netzwerk Remscheid - Palliativ-Pflege Foto: Jürgen Moll

Remscheid Die Ärzte und Pflegekräfte der Spezialisierten Ambulanten Palliativen Versorgung begleiten seit zwei Jahrenschwerst Erkrankte und ihre Angehörigen. Damit haben sie in Remscheid eine Lücke gefüllt.

Es ist dieser eine Moment, der alles verändert: Ärzte müssen ihren Patienten erklären, dass es keine Heilung gibt, dass keine Medikamente und keine Operation helfen können und die letzte Etappe beginnt. Dann machen sich Menschen mit ihren Angehörigen auf den Weg nachhause – oft verzweifelt, mit vielen Fragen, Unsicherheiten und Ängsten im Gepäck. Manchmal steckt der Sozialdienst in Krankenhäusern den Patienten in diesem Moment den kleinen, quadratischen Flyer in die Tasche, der für die Spezialisierte Ambulante Palliative Versorgung (SAPV) in Remscheid wirbt. Manchmal übernimmt das auch der Hausarzt. Oft landet die Karte dann erstmal in der Schublade. „Viele Menschen erinnern sich dann an uns, wenn sie merken, dass es nun wirklich auf das Ende zugeht“, sagt Tatjana Lennuck. Das kann Jahre dauern. Andere wählen die Nummer sofort – weil sie Antworten brauchen, Sicherheit und Unterstützung.

An der Hammesberger Straße nimmt dann zum Beispiel Christina Luchtenberg den Hörer ab. Die Palliativpflegefachkraft gehört genauso wie Tatjana Lennuck zu den Gründerinnen des Netzwerks, das in Remscheid vor zwei Jahren an den Start ging. „Wir waren damals eine der wenigen Städte, die noch keine SAPV hatte“, erzählt Tatjana Lennuck. Also brachte sie das Projekt auf den Weg – inzwischen gehören sieben Palliativfachpflegekräfte und acht Palliativärzte zum Netzwerk. Wenn nun also das Telefon im hellen, freundlichen SAPV-Büro klingelt, dann kommen die Fachleute erstmal mit den Hilfesuchenden ins Gespräch. Was brauchen sie? Welche Möglichkeiten gibt es, um für eine hohe Lebensqualität auch auf dieser letzten Etappe zu sorgen?

Info Kosten übernimmt die Krankenkasse Finanzen Die Krankenkassen bezahlen die Spezialisierte ambulante palliative Versorgung. Sie kann Zuhause stattfinden, aber genauso auch in Pflegeeinrichtungen. Kontakt Die SAPV Remscheid ist unter Telefon 02191 6086820 erreichbar. Eine offene Sprechstunde an der Hammesberger Straße 5 gibt es jeden Donnerstag von 16 bis 18 Uhr – nach telefonischer Anmeldung. Weitere Informationen unter www.sapv-rs.com.

„Wir ersetzen nicht den Pflegedienst“, betont Tatjana Lennuck. Stattdessen hat das Netzwerk Strukturen geschaffen, um Angehörigen Sicherheit zu geben, um Patienten in dieser besonderen Situation gerecht zu werden, um Notfallpakete zu schnüren. Das bedeutet konkret: Das multiprofessionelle Team ist täglich im Einsatz. „Wir kommen so oft, wie sich die Menschen unseren Besuch wünschen“, sagt Christina Luchtenberg. Jeden Tag macht eine der Palliativpflegefachkräfte Station in den Wohnzimmern und an den Betten. „Jeder Tag ist anders“, weiß Christina Luchtenberg. Es gibt jene Tage, da deutet sich an, dass die Schmerztherapie neu eingestellt werden muss. „Wir haben einen geschulten Blick für die Symptomkontrolle“, sagt Christina Luchtenberg. Und wenn sich andeutet, dass sich die Schmerzen zuspitzen, rufen die Fachkräfte den Palliativarzt zur Hilfe. Weil der ebenfalls regelmäßig die Patienten besucht, kann er schnell reagieren. Dann gibt es auch jene Tage, an denen die Patienten vor allem psychische Unterstützung brauchen. Dann nehmen sich die Fachkräfte Zeit.

Und es gibt die Anrufe mitten in der Nacht – wenn Patienten und Angehörige in Not sind. „Dann sind wir da“, sagt Tatjana Lennuck. Bevor es das Netzwerk gab, versuchten Patienten dann den Hausarzt zu erreichen – was nachts nicht immer erfolgreich war. Also riefen sie den Krankenwagen, der Patient kam ins Krankenhaus. „Das können wir heute oft verhindern“, erzählt Tatjana Lennuck. Dann holen die Ärzte und Pflegekräfte entweder das Notfallpaket hervor, das bei jedem Patienten mit entsprechenden Medikamenten bestückt, untergebracht wurde. Der Patient darf sich Zuhause erholen. Und es gibt auch jene Momente in der Nacht, in denen die SAPV-Ärzte wissen: Jetzt kann es nur noch darum gehen, Schmerzen zu lindern und sterben zu lassen – Zuhause statt im Krankenhausbett.