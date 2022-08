Kartenverlosung für Konzert in Remscheid : Egli und Remmel – Eventgarten mit Schlager im Doppelpack

Remscheid Am Samstag, 20. August, wird die Schweizer Schlager-Königin Beatrice Egli dem Schützenplatz einheizen – mit der Remscheiderin Pia-Sophie Remmel im Vorprogramm.

Die Mischung macht’s – das wird beim Programm des diesjährigen Eventgarten-Open-Airs am Schützenplatz deutlich. Da gibt es Soul, Jazz, Big-Band-Swing und Pop – genauso wie Schlager. Und den dann gleich im Doppelpack. Denn neben der Schweizer Schlager-Königin Beatrice Egli, die mit ihrer positiven Energie und ihrer unverwechselbaren Stimme am Samstag, 20. August, ab 20 Uhr dem Publikum ihre Hits gleich im Dutzend servieren wird, tritt im Vorprogramm Pia-Sophie Remmel auf die Bühne. Eine naheliegende Kombination, wie die Remscheiderin sagt: „Wir lieben beide den Schlager – und unsere Reise hat bei ‚Deutschland sucht den Superstar‘ begonnen. Beatrice Egli hat die zehnte Ausgabe der Casting-Show gewonnen – sie ist so eine tolle Künstlerin.“ Für sie sei es etwas ganz Besonderes, in ihrer Heimatstadt auftreten zu dürfen. „Ich hatte wegen Corona ja nicht die Gelegenheit, mich bei den Remscheidern für ihren Support bei DSDS zu bedanken“, sagt sie.