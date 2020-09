Remscheider Straßenbäume : Baumschutz gelingt tröpfchenweise

Ein Mitarbeiter der Firma Cimenli füllt die Wassersäcke am Hohenhagen. Foto: Jürgen Moll

Remscheid Im Auftrag der Technischen Betriebe Remscheid (TBR) versorgt die Firma Cimenli insgesamt 400 Straßenbäume in der Seestadt auf dem Berge.

Tröpfchen für Tröpfchen – das ist Qualität. Mit diesem hier ins Deutsche übersetzten Werbespruch-Klassiker warb die holländische Firma B&B in den 70er-Jahren für ihre Kondensmilch. Heute könnten die Technischen Betriebe (TBR) mit diesem Motto ihre in diesem Jahr erstmals angewandte Strategie zum Schutz junger Straßenbäume beschreiben.

Denn die insgesamt 800 Baumbewässerungs-Beutel, die an 400 Bäumen im gesamten Stadtgebiet angebracht wurden, geben ihre Füllung nur tröpfchenweise durch kleine Öffnungen an den Boden ab. Kein Wasser geht so verloren, weil das Erdreich es nach und nach aufnehmen kann. Diesen Kampf gegen Trockenstress in den immer wärmer werdenden Sommern lassen sich die TBR viel Geld kosten. Auf 4000 Euro in der Woche summieren sich die Ausgaben, sagt TBR-Betriebsleiter Michael Zirngiebl.

Die TBR haben die Arbeiten an die Gartenbaufirma Cimenli aus Radevormwald vergeben. Mit ihrem Tankwagen, dessen Behälter 2000 Liter Wasser fasst, sind deren Mitarbeiter seit Mai die ganze Woche über in Remscheid unterwegs, um für flüssigen Nachschub zu sorgen, berichtet Aliye Cimenli. 60 Liter fasst ein Bewässerungs-Sack. Wenn mehrere Bäume an einer Straße stehen, ist der Wassertank schnell leer. Die Firma hat sich darum bei den Stadtwerken den Zugang zu einem Standrohr gesichert. So kann sie in Remscheid Nachschub holen, der über einen Zähler abgerechnet wird.

Reinhard Bauer, Baumexperte bei den TBR, zieht nach einigen Monaten ein positives Fazit der Bewässerungsstrategie. Als einen wichtigen Indikator nennt er die jungen Linden, die in der Nähe des Bahnhofskreisels stehen. Bürger meldeten sich immer wieder, weil die Bäume schon im Juli erste Blätter verloren. „Im August war dort schon Herbst.“ Die Tröpfchen-Bewässerung über die grünen Säcke habe den Bäumen sichtbar gut getan, sagt Bauer. Auch bei den anderen jungen Bäumen sei der Effekt gut erkennbar.