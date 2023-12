Demo ohne Ortsbauernschaft Geteilte Meinungen zu Generalstreik in Remscheid

„Das war an Heiligabend, da saßen wir zusammen und haben beschlossen: Wir müssen jetzt etwas tun. Wenn wir das nicht in die Hand nehmen, dann macht es keiner“, sagt Silke Austel. Die ehemalige Wermelskirchenerin ist unzufrieden mit der Situation der Landwirte in der Region – aber nicht nur damit. „Wir wollen nicht nur die Landwirte unterstützen, sondern auch zum Beispiel Handwerksbetriebe“, erklärt sie. Deshalb planen sie und ihre beiden Mitorganisatoren Petra Köser und Bernhard Ruthenberg am Montag, 8. Januar, nach einem bundesweiten Aufruf des deutschen Bauernverbands einen Fahrzeug-, insbesondere Treckerkorso, der durch die Remscheider Innenstadt fahren soll.