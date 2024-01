Ansichtssache Bauerndemo hätte mehr Profil gebraucht

Klingt ja erst mal super. Ein friedlicher Protest, der offen für jeden ist. Offen für Leute, die sich an zu viel Bürokratie in der Verwaltung stören und an steigenden Kosten oder auch an der „Verunsicherung der Bevölkerung“. Offen für Autofahrer, denen es vor den wieder steigenden Spritpreisen graust, für solche, die sich aktuell bevormundet fühlen oder für Leute, die keinen Kita-Platz bekommen haben. Nicht so offen allerdings für die Ortsbauernschaft, die durch die Presse erst erfahren durfte, dass jemand ohne ihr Wissen eine Demo organisiert hat.