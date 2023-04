Wirtschaft in Remscheid Bandsägeblätter mit langer Tradition

Hasten · Deutschlands ältester Bandsägeblatthersteller feiert an diesem Freitag sein 175-jähriges Bestehen. Die Carl Röntgen GmbH ist seit Gründung der Firma 1848 in Familienhand – und hat ihren Sitz wie in den allerersten Tagen an der Hammesberger Straße in Hasten.

28.04.2023, 05:00 Uhr

Bandsägeblätter von Röntgen werden von Holland bis Westafrika gebraucht. Foto: Carl Röntgen GmbH

Von Fred Lothar Melchior