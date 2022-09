Kultur in Remscheid : Bandcoaching und Upcycling-Kunst in Lennep

David Schmidt ist Leiter der Lenneper Schule für Musik, Tanz und Theater. Foto: Peter Meuter

Lennep Sie ist eine Herzensangelegenheit für die Lenneper Schule für Musik, Tanz und Theater – die „Nacht der Jugendkultur“. Die „Nachtfrequenz“ findet NRW-weit in über 100 Kommunen statt – am kommenden Wochenende, Samstag, 24. September, und Sonntag, 25. September.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Wolfgang Weitzdörfer

In Remscheid sind zwei Einrichtungen mit dabei, beide in Lennep – das Jugendzentrum „Die Welle“ an der Wallstraße und die Musikschule. „Wir wollen schon seit vielen Jahren mitmachen, aber bislang hat es leider aus Termingründen noch nicht geklappt“, sagt deren Leiter David Schmidt. Doch in diesem Jahr stehen die Zeichen gut – für gleich zwei Veranstaltungen bei der „Nachtfrequenz 22“.

In beiden Fällen geht es um Musik, wenngleich bei der einen Veranstaltung mehr als bei der anderen. „Ro(ck)tation“ heißt die Veranstaltung am Samstag, die von 11 bis 23.30 Uhr geplant ist. Dabei handelt es sich um ein Coaching für junge Bands. „Wir wollen die Bands dahingehend coachen, dass sie sich in der Auftrittssituation zurechtfinden“, sagt David Schmidt. Dafür könne man sich auch noch bewerben. „Wir suchen noch Bands, die bestenfalls aus Remscheid kommen“, sagt er. Eine Remscheider Band, „Corrupted Creature“, sei schon eingeplant.

Die Bands würden am Nachmittag die Grundlagen der Licht- und Soundtechnik kennenlernen. Am Abend könnten sie das Erlernte auf der Bühne des Rotationstheaters präsentieren. „Das sollen dann zwischen 20 und 40 Minuten pro Band sein.

Einzige Voraussetzung – außer der, dass die Bandmitglieder alle Jugendliche sein müssen – ist, dass sie auch schon mal miteinander gespielt haben“, sagt Schmidt. Ansonsten würde der Auftritt am Abend vermutlich auch eher nicht so gut funktionieren. „Und ein gemeinsames Mini-Konzert ist natürlich eine schöne Abrundung des Tages“, sagt Schmidt.

Die zweite Veranstaltung findet an beiden Tagen statt – am Samstag von 15 bis 20 Uhr und am Sonntag von 13 bis 17 Uhr – und firmiert unter dem Motto „Upcycling mit Musik“. Organisiert wird sie von Bianca Haarmann. Die Upcycling-Künstlerin hat dem Müll den künstlerischen Kampf angesagt. „Wir werden ein großes Papp-Flugzeug mit altem Verpackungsmaterial künstlerisch umgestalten“, sagt Haarmann. Dazu wird es Musik von Olivier Mariniere geben, einem Elektronic-Musiker, mit dem die Künstlerin schon 2016 zusammengearbeitet hat. „Jetzt ist es allerdings erstmals so, dass es gemeinsam mit Kindern und Jugendlichen möglich ist“, sagt sie.

Eingeladen seien Kinder und Jugendliche ab drei Jahren. „Es können nicht mehr als vier oder fünf Teilnehmende gleichzeitig mitmachen, sonst wird es zu unübersichtlich. Aber man kann einfach so vorbeikommen, wir haben ja genug Zeit“, sagt Haarmann.

Hand in Hand wird der Sonntagstermin übrigens mit dem „Tag der darstellenden Kunst – Bring the Action“ gehen, der den Besuchern von 13 bis 17.30 Uhr mit unterschiedlichen Themen diesen Bereich der Arbeit in der Lenneper Schule näherbringen will.