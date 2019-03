Flüchtlingsbetreuung : BAF-Vertrag verstößt gegen EU-Recht

Die Stadt will den Vertrag mit der BAF kündigen und die 104 Mitarbeiter in die Verwaltung übernehmen. Rechtsdezernentin Barbara Reul-Nocke verwies auf die im Gutachten genannten mangelnden Kontrollmöglichkeiten. Foto: Jürgen Moll

Remscheid Kanzlei erstellte für die Stadt Gutachten zur Organisation der Flüchtlingsbetreuung.

Der Dienstleistungsvertrag, den die Stadt Remscheid 1996 mit dem Verein Begegnen, Annehmen, Fördern (BAF) geschlossen hat, steht nicht im Einklang mit dem EU-Vergaberecht. Zu diesem Ergebnis kommt eine Rechtsanwaltskanzlei, die von der Stadt mit einer gutachterlichen Stellungnahme beauftragt wurde. Für die Gutachter bestehen zudem Zweifel, ob der mit dem Verein vereinbarte pauschale Kostenausgleich mit den Vorgaben des EU-Beihilfenrechts im Einklang steht. Das Vergabeverfahren sei nicht transparent, offen und bedingungsfrei gewesen, heißt es.

Die BAF kümmert sich seit 1996 um die Verwaltung der Übergangsheime der Stadt sowie um die sozialpädagogische Betreuung der dort untergebrachten Menschen. Durch die Flüchtlingswelle ab 2015 ist die Mitarbeiterzahl von Anfangs rund 30 auf aktuell 104 angewachsen. Aus Sicht der Kanzlei enthält der Vertrag Defizite, was eine mögliche Kontrolle der geleisteten Arbeit angeht. Aktuell habe die Stadt nur eingeschränkte Möglichkeiten zur Einflussnahme.

Wie berichtet, will die Stadt den Vertrag mit der BAF zum Ende diesen Monats kündigen und die 104 Mitarbeiter in die Stadtverwaltung übernehmen. Oberbürgermeister Burkhard Mast-Weisz (SPD) begründete das in der vergangenen Woche vor der Presse damit, dass der dreiköpfige Vorstand der BAF nicht mehr handlungsfähig sei. Rechtsdezernentin Barbara Reul-Nocke (CDU) verwies auf die im Gutachten genannten mangelnden Kontrollmöglichkeiten. Am Tag darauf informierte der OB die BAF-Mitarbeiter von der Absicht der Verwaltung, sie in ein Dienstverhältnis bei der Stadt zu übernehmen.

Das Gutachten der Kanzlei nennt neben diesem so genannten Betriebsübergang weitere Möglichkeiten, die Arbeit fortzusetzen. So könnte die Stadt den Vertrag neu und diesmal vergaberechtskonform ausschreiben – und dabei bessere Kontrollmöglichkeiten in den Vertrag schreiben. Außerdem könnte die Stadt einen Eigenbetrieb in Form einer GmbH gründen. Für den Fall einer „nötig werdenden Anpassung der Personalstärke als Folge einer nachlassenden Zuwanderung“, habe diese Struktur Vorteile.