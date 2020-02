Prozess in Wuppertal : Bäckerei-Räuber steht vor Gericht

Prozess in Wuppertal

Remscheid/Wuppertal Das Landgericht Wuppertal eröffnete jetzt die Verhandlung gegen einen 25-jährigen Remscheider, der wegen eines Raubüberfalls auf eine Bäckerei in Wuppertal in Untersuchungshaft sitzt.

Der 25. September 2019 war keiner der wirklich schönen Tage im vergangenen Sommer. Es war bedeckt, Regen lag in der Luft und die Sonnenbrille, die der Remscheider beim Betreten der Bäckerei trug, war reichlich überflüssig. So der erste Eindruck der Verkäuferin hinter der Theke. Bei rund 18 Grad über, nicht unter Null galt das wohl auch für den Kapuzenpullover, in dem er sein Gesicht versteckte. Richtig schweißtreibend für die Verkäuferinnen war dann der Anblick eines Kochmessers, mit dem er drohte und das Öffnen der Kasse verlangte.