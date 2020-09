Baustelle in Remscheid : B 51 bekommt neue Fahrbahndecke in den Herbstferien

Freie Fahrt auf der B 51 in Bergisch Born. Foto: Jürgen Moll

Bergisch Born Auf der B 51 in Bergisch Born herrscht zurzeit freie Fahrt. Die Ampel an der Baustelle ist außer Betrieb. Doch wie Bereichsleiter Gunter Breidbach von den Technischen Betrieben erklärte, wird es in den Herbstferien wieder zu Verkehrsbehinderungen an dieser Stelle kommen.

Auf dem 650 Meter langen Stück soll zum Abschluss der Baumaßnahme eine neue Asphaltdecke aufgebracht werden. „Wir haben diesen Termin gewählt, weil in dieser Zeit weniger Berufsverkehr unterwegs ist und keine Schulbusse fahren“, sagt Breidbach.