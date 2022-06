Schwerer Unfall in Remscheid : Autos stoßen auf Rader Straße zusammen

Der Unfall ist zum Glück glimpflich ausgegangen. Foto: Ralf Kollmann

Lennep Auf der Rader Straße (B 229) zwischen Lennep und Radevormwald sind am Sonntagabend zwei Pkws frontal zusammengestoßen. An der Unfallstelle kurz hinter dem Restaurant Poseidon in Richtung Wuppertalsperre kommt es auf beiden Seiten zu Staus.

