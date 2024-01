Fünf Verletzte in Remscheid Autos kollidieren auf der A1

Verletzt wurden laut Eul-Jordan fünf Beteiligte: zwei wurden mittelschwer verletzt, die restlichen drei leicht. Die Mittelschwerverletzten wurden in ein Krankenhaus in Wuppertal gebracht, die Leichtverletzten kamen zur Überprüfung ins Sana-Klinikum. „Schaut man sich die Schäden an den Fahrzeugen an, möchte man sagen, dass die Personen noch vergleichsweise Glück gehabt haben. Das hätte noch deutlich schlimmer ausgehen können“, so der Einsatzleiter.