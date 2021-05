Remscheider Feuerwehr muss Mann befreien : Autofahrer bei Unfall schwer verletzt

Remscheid Ein Autofahrer wurde bei einem Unfall auf der Hammesberger Straße so schwer verletzt, dass er von der Feuerwehr aus seinem Fahrzeug befreit und ins Krankenhaus gebracht werden musste.

Gegen null Uhr wurde die Feuerwehr in der Nacht zu Sonntag zu einem Unfall auf der Hammesberger Straße gerufen. Aus noch unbekannten Gründen war ein Kleinwagen von der Fahrbahn abgekommen und kollidierte in einer Kurve mit einem Stabmattenzaun. Durch den Aufprall wurde der Fahrer in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste mit hydraulischem Rettungsgerät befreit werden.