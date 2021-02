Spektakulärer Unfall in Remscheid : Auto stürzt aus Allee-Center-Parkhaus

Die genaue Unfallursache ermittelt nun die Polizei. Foto: Michael Scholten

Innenstadt Bei einem spektakulären Unfall am Allee-Center-Parkhaus in der Remscheider Innenstadt sind am Freitagmorgen zwei Menschen leicht verletzt worden.

Die Feuerwehr war gegen 10.30 Uhr in die Innenstadt gerufen worden, weil ein Kleinwagen sieben bis acht Meter tief aus dem dritten Stock des Center-Parkhauses (Parkebene 5) gefallen war. Die A-Klasse von Mercedes landete bei dem Sturz mit dem Dach auf der Abbiegespur der Elberfelder Straße – dort befand sich in dem Moment glücklicherweise niemand.

Eine Frau, die in diesem Moment auf dem Gehweg neben dem Center-Parkhaus unterwegs war, zog sich der Polizei zufolge durch den herabstürzenden Wagen dennoch leichte Schnittverletzungen zu, eine weitere leicht verletzte Person wurde im Parkhaus angetroffen. Sie habe sich durch einen Hechtsprung in Sicherheit bringen können, sagte der Einsatzleiter der Feuerwehr.

Die Elberfelder Straße ist für die Dauer des Einsatzes gesperrt, die Feuerwehr streut unter anderem ausgelaufene Betriebsstoffe ab. Der Verkehr muss umgeleitet werden.

Nach bisherigen Schilderungen, soll einer älterer Autofahrer das geparkte Fahrzeug so stark touchiert haben, dass es durch Absperrung brach und nach unten auf die Straße fiel.

(hr)