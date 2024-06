Kollision mit Baum in Remscheid Frau nach Unfall in Auto eingeklemmt

Gegen 12.45 Uhr kam es am Freitag auf der Kratzberger Straße zu einem schweren Unfall mit einer eingeklemmten Frau. Das meldet die Feuerwehr in einer Pressemitteilung. Aus bisher ungeklärter Ursache war ein Auto von der Fahrbahn abgekommen und auf einem abschüssigen Privatgrundstück mit einem Baum kollidiert. Umstehende riefen die Feuerwehr und meldeten, dass die Fahrerin bewusstlos im Fahrzeug eingeschlossen sei. Als die Einsatzkräfte am Unfallort ankamen, war die Frau zwar wieder bei Bewusstsein, konnte sich aber nicht alleine aus ihrem Auto befreien.