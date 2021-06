Remscheider in Unfall verwickelt : Auto erfasst Motorrad, Fahrer schwer verletzt

Der Motorradfahrer wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Foto: dpa

Wuppertal/Remscheid Auf der Düsseldorfer Straße in Wuppertal war ein Remscheider am Mittwochmorgen in einen schweren Unfall verwickelt. Um kurz nach 6 Uhr stießen ein Pkw und ein Motorrad zusammen.

Ein 51-jähriger Wuppertaler war der Polizei zufolge mit seiner blauen Ducati auf der Düsseldorfer Straße in Richtung Nützenberg unterwegs, als er auf Höhe der Straße Auf dem Scheidt von einem 35-jährigen Remscheider in seinem grauen Volvo V60 erfasst wurde. Dieser war gerade im Begriff auf die Düsseldorfer Straße in Richtung Autobahn einzubiegen.

Der Motorradfahrer wurde bei dem Zusammenstoß schwer verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 9000 Euro.

(red)