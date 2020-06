Autoren aus Lennep : Authentischer Blick auf die 50er- und 60er-Jahre

Lennep Das Lenneper Ehepaar Dorothee Kotthaus-Haack und Gerhard Haack veröffentlicht mit „Käfer, Kanne, Krämerladen“ eine Geschichtensammlung zum Zurückblicken, aber auch zum Lernen für die Zukunft.

In den 50er- und 60er-Jahren gab es noch kein Internet, keine Handys, niemand hatte einen Computer zu Hause. Für die junge Generation ist das kaum noch vorstellbar. Um genau dieser Generation zu zeigen, wie es war, damals aufzuwachsen, hat das Lenneper Ehepaar Dorothee Kotthaus-Haack (69) und Gerhard Haack (75) ein gemeinsames Buch geschrieben: „Käfer, Kanne, Krämerladen“ heißt das Werk, das im Bergischen Verlag in der Reihe „Mein Bergisches Land“ erschienen ist.

Das Buch haben sie ihren sieben Kindern und sechs Enkeln gewidmet. „Wir haben das gemacht, um ihnen zu zeigen, dass unser Leben damals wertvoll war“, sagt Gerhard Haack, Pfarrer im Ruhestand. Wie seine Frau wuchs er ländlich auf, zunächst in der Ortschaft Halbach, später an der Mühle, was heute zu Wuppertal-Ronsdorf gehört. Nach der Schule zu Hause im Haushalt zu helfen oder auf dem Acker Kartoffeln zu sammeln, das gehörte für viele Kinder der Babyboomer-Jahre ganz selbstverständlich zum Alltag.