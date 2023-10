Aus dem Remscheider Rathaus Terminloses Angebot war ein voller Erfolg

Info

Anträge Über den terminlosen Schalter der Stadtverwaltung wurden in der Zeit vom 20. April bis 6. Oktober insgesamt 2659 Reisedokumente ausgestellt, davon 242 vorläufige Personalausweise und 38 vorläufige Reisepässe. „Es gab durchaus ein paar Notfälle, aber nur etwa zehn Prozent. Somit haben sehr viele Bürger ohne zeitlichen Druck den terminlosen Schalter genutzt“, sagt Ordnungsamtsleiter Arndt Liesenfeld. In normalen Jahren – also vor Corona – seien ungefähr 17.000 Ausweisdokumente pro Jahr ausgestellt worden – hochgerechnet rund dreimal so viele wie am terminlosen Schalter.

Online Auf der Internetseite der Stadt Remscheid (Unterpunkt: Dienstleistungen) kann man online Termine für Dienstleistungen buchen.

www.remscheid.de