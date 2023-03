Ausstellung in Remscheid Faszinierende Unterwasser-Impressionen

Friedlich nagt eine Meeresschildkröte Algen und Moos an einem Felsvorsprung ab. Völlig unbeeindruckt, so scheint es, von Illia Gubin, der in diesem Moment nur wenige Meter von ihr entfernt in voller Taucherausrüstung, mit Sauerstoffflasche auf dem Rücken und einem speziellen Fotoapparat in der Hand in dieser Unterwasserwelt mit schwebt. „Die Tiere unter Wasser sind überhaupt nicht scheu“, sagt er, während er seine Aufnahme taxiert. Ein herzliches Lächeln zeichnet sich auf seinem Gesicht ab. „Sie sind meistens sehr neugierig und schwimmen auf einen zu, stupsen einen an.“ Einfach sei es dennoch nicht, solch gestochen scharfe Aufnahmen unter Wasser zu machen, gibt der 31-Jährige zu. „Es braucht jede Menge Equipment und Beleuchtung – und auch ein wenig Geduld.“