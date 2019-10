Remscheider Innenstadt : Ausschuss diskutiert über „Löwen“

Remscheid Der Kulturausschuss wird heute einen Antrag der Fraktion „Die Linke“ beraten. Er fordert, im Zuge der Sanierung des Löwendenkmals auf dem Theodor-Heuss- Platz am Sockel des Denkmals eine Tafel anzubringen.

Sie soll die Historie des Denkmals wahrheitsgetreu und unverfälscht darstellen, heißt es. Insbesondere die ursprüngliche Widmung: „Dem Schöpfer des Großdeutschen Reiches 1. Mai 1939“ und die Umwidmung von 1966 in „Bergischer Löwe, Wappentier des Bergischen Landes seit 1225“ sollten im Text der Tafel enthalten sein. „Die Linke“ begründet den Antrag mit den immer wieder aufkommenden strittigen Diskussionen über das Denkmal. Teilweise seien diese Diskussionen unsachlich, heißt es. Mit der Tafel könne die ganze Geschichte des Denkmals dargestellt werden. Ein Denkmal sei immer ein Relikt seiner Zeit und sollte besonders in diesem Fall in seinem historischen Kontext dargestellt werden.