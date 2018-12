Remscheid : Ausnahmezustand im Gefängnis

Auch die Flure in der JVA Lüttringhausen werden in der Weihnachtszeit ein wenig geschmückt. Foto: Rainer Feistauer/RAINER FEISTAUER

Remscheid Der evangelische Pfarrer Rainer Feistauer ist seit zwölf Jahren Gefängnisseelsorger in der JVA Lüttringhausen. Er versucht zusammen mit seinem katholischen Kollegen die Feiertage für die Häftlinge möglichst schön zu gestalten.

Das Büro von Pfarrer Rainer Feistauer in der Justizvollzugsanstalt Lüttringhausen sieht aus, wie man sich landläufig eine Gefängniszelle vorstellt: schmal, länglich, vergittertes Fenster. Der Unterschied: Der evangelische Pfarrer hat als Gefängnisseelsorger einen Schlüssel, kann jederzeit die vielen Schlösser und Türen öffnen, die zwischen seinem Büro und der Freiheit liegen.

Als Besucher bekommt man einen leisen Eindruck davon, was es bedeutet, einsitzen zu müssen, als man am Eingang Personalausweis und Handy abgeben muss. „Der ist übrigens abgelaufen“, sagt der Justizbeamte und deutet auf den Ausweis. „Oh, das gibt in Lüttringhausen ein halbes Jahr“, witzelt Feistauer. Na prima.

Die negative Steigerung des Einsitzenmüssens ist wohl die Zeit um die Weihnachtsfeiertage. „Das ist für viele Häftlinge die schlimmste Zeit des Jahres, das ist mir schon oft gesagt worden. Weihnachten ist Ausnahmezustand im Knast“, bestätigt Feistauer – der selbst in diesem Jahr sein zwölftes Weihnachten hinter Gittern verbringen wird. Es liege an den Erinnerungen, die hochkämen. Und an der Zeit, die man plötzlich übrig habe, weil nicht gearbeitet werde.

„Man kann sich auch kaum dagegen wehren, man kann Weihnachten ja nicht totschlagen“, sagt Feistauer. Wenn die Emotionen hochkämen, Erinnerungen an zerbrochene Familien und Beziehungen: „Dann steigt der Gesprächsbedarf, das merke ich auch an den Terminanfragen in der Vorweihnachtszeit“, sagt Feistauer.

Sein Büro hat sich der evangelische Geistliche durchaus schön eingerichtet: Eine große Topfpflanze nimmt viel Raum ein, auf einem kleinen Tischchen stehen Kekse, eine Kerze brennt, an den Wänden hängen Bilder. Im Gespräch vergisst man beinahe, wo man ist. Bis es plötzlich laut tutet. Feistauer hält inne und sagt: „Ach du meine Güte.“ Das Signal sei, so erklärt er, kein normaler Rufalarm gewesen, wenn ein Kollege etwa Hilfe brauche. „Das bedeutet: Angriff aufs Personal“, sagt Feistauer. Und plötzlich weiß man wieder genau, dass man in einem Gebäude ist, in dem Menschen untergebracht sind, weil sie kriminell geworden sind. „Wir haben unter den rund 550 Häftlingen alles – von den Kleinkriminellen, die nur ein paar Monate abzusitzen haben bis hin zu den Lebenslänglichen.“



Letztere seien übrigens in der Regel die unkomplizierten. „Wer neu hier ist, wer nicht weiß, wie der Hase läuft, die Regeln nicht kennt – der fällt öfter auf“, sagt Feistauer. Und dennoch, auch wenn die Belegung sich regelmäßig durchmischt: „Wir sind hier, auf komische Art, auch eine Art Gemeinde. Das gilt auch für den Glauben“, sagt der Gefängnisseelsorger. Man kenne sich, man treffe sich – etwa in den Gottesdiensten. Regelmäßig käme eine Gruppe von etwa 100 bis 150 Häftlingen zur Messe. „Das ist wie draußen auch: Es gibt einen aktiven Kern und dann die, die weniger aktiv sind.“ Und so würden die Häftlinge auch mit Weihnachten umgehen. „Vor den Feiertagen gibt es zahlreiche Weihnachtsfeiern, die von den vielen Gruppen im Gefängnis organisiert werden. Ich leite etwa eine Bibelgruppe, einen Chor und eine stille Gruppe“, sagt Feistauer.

An Heiligabend dann, das sei ein ungeschriebenes Gesetz in den Gefängnissen, bekomme jeder Häftlinge ein halbes Hähnchen. „Es ist jede Menge los, wenn am 24. Dezember vormittags rund 500 halbe Hähnchen verteilt werden“, sagt der Pfarrer. Nach dem Mittagessen seien um 13 Uhr der evangelische und um 14.45 Uhr der katholische Weihnachtsgottesdienst. „Da kommen auch wesentlich mehr Menschen – wie draußen auch. Aber wir müssen noch keine Sitzkarten verteilen, zum Glück.“ Um 16 Uhr ist Nachtverschluss, die Häftlinge müssen in die Zellen und sind mit sich, ihren Gedanken und der Weihnachtszeit alleine.

An den beiden Weihnachtsfeiertagen ist dann ebenfalls wenig los, die Häftlinge können sich im Umschluss sehen und miteinander reden, aber außer den Gottesdiensten gibt es keine Abwechslung. „Am ersten Feiertag kommen auch noch viele Häftlinge, am zweiten aber kaum noch – auch hier ist die Parallele zu draußen zu sehen“, sagt Feistauer.

Wegen des vielen Leerlaufs sei es Feistauers Meinung nach auch kein Wunder, dass hinter Gittern die Gerüchteküche Hochkonjunktur habe. „Man hat ja keine echten Informationen von draußen. Das kann man sich kaum vorstellen. Ich sage immer: Ich weiß viel über das Gefängnis, aber ich weiß nicht, wie das Gefängnis ist“, sagt Feistauer. Man habe keine Vorstellung davon, wie es sei, komplett abgeschnitten zu sein. Da wird der ansonsten fröhliche Pfarrer kurz sehr nachdenklich, ehe das Lächeln wieder zurückkehrt. „Daher wollen wir als Kirchen zeigen, dass wir da sind – mit einem kleinen Weihnachts- und Adventsgruß. Etwas Schokolade, Kaffee und Süßigkeiten.“