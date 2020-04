Zeitdokumente der Corona-Krise : Remscheid steht still

Remscheid Hoffnungsvoll, traurig und trotzig: Die Aushänge der Einzelhändler und Kneipen sind Zeitdokumente der Corona-Krise.

Ein ähnliches Bild zeigt sich in Lennep rund um den Alten Markt und auf der Kölner Straße sowie auf der Alleestraße in Mitte: viel weniger Menschen als sonst, viele dunkle Läden. Und an fast allen Schaufenstern oder Eingangstüren oder prangen eine oder mehrere Aushänge. Die Botschaft ist überall dieselbe: „Wir haben leider geschlossen.“ Der Grund: das Corona-Virus, das die meisten Einzelhändler in ganz Deutschland zur vorübergehenden Schließung zwingt und ihnen somit wichtige Einnahmen nimmt.