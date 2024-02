Karneval in Remscheid Ausgelassene Stimmung im Party-Festzelt

Drinnen wimmelte es derweil vor lauter gut gelaunter Menschen, die sich für diesen Anlass in Schale geworfen und die schönsten oder aber auch skurrilsten Kostüme ausgewählt hatten. K-Dee (22) und Elisa (20) hatten sich als Batgirl und Catwoman verkleidet. „Ein bisschen sexy, aber Powerfrauen“, erklärten die beiden amüsiert. Ale (19) hatte in den vergangenen Jahren in Köln Karneval gefeiert, weil in Lennep lange nichts mehr los war. „Ich finde es super, dass es wieder hier stattfindet. Ich wohne nämlich gleich um die Ecke und hab danach nur einen kurzen Heimweg.“ Elisa freute sich dagegen, nach der langen Zeit endlich wieder alte Bekannte in Feierlaune zu erleben. „Es macht richtig viel Spaß. Wir sind schon seit 17 Uhr hier.“