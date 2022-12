ÖPNV in Remscheid Ausfälle zum Start der RE 47 möglich

Sehr lange hat Remscheid auf den Start einer direkten Zugverbindung nach Düsseldorf gewartet. Die Politik hatte sich wiederholt im Land dafür starkgemacht. Kurz vor dem Start der neuen Regionalexpresslinie 47 von Lennep zum Düsseldorfer Hauptbahnhof am morgigen Sonntag musste Georg Seifert vom Verkehrsverband Rhein-Ruhr (VRR) den Mitgliedern des Stadtrats am Donnerstagabend aber Wasser in den Wein schütten. Das Unternehmen Regio-Bahn, das den Zuschlag für dieses neue Angebot bekam, kämpfe derzeit wie viele andere Unternehmen in der Branche mit „sehr hohen Krankheitsquoten“. Es könne daher zum Auftakt „zu dem ein oder anderen Ausfall kommen“.