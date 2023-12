Im Allee-Center in Remscheid Jung und Alt informieren sich bei Ausbildungsmesse

Julian Holtmann wird bei Vaillant zum Mechatroniker ausgebildet. Der 21-Jährige war am Sonntag vor Ort, um andere Jugendliche für seinen Beruf zu begeistern: „Ich habe selbst erst studiert und dann abgebrochen“, bestätigte er Mast-Weisz’ Aussagen. Jetzt will sich Holtmann eigenen Angaben nach erst einmal eine praktische Grundlage mit seiner Ausbildung schaffen, bevor er im Anschluss wieder studiert – dieses Mal das Richtige. „Ich will dann Maschinenbau studieren“, verriet er. Dank seiner Ausbildung wisse er jetzt, dass dieser Studiengang ihm liegen könnte. Was er am besten an der Arbeit finde? „Die Kollegen“, sagte er und lachte: „Bei uns geht es immer lustig zu“.