Nach Treffen von Stadt und Investor : Aus für Outlet-Center in Remscheid ist beschlossen

Aus für Outlet-Center in Remscheid ist beschlossen

Remscheid Die Stadt Remscheid hat am Mittwochmorgen darüber informiert, dass die DOC-Pläne nach der Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts nicht weiterverfolgt werden.

Viele Millionen Euro haben McArthurGlen als Investor und die Stadt Remscheid in den vergangenen zehn Jahren in die Planung eines Designer-Outlet-Centers (DOC) im Stadtteil Lennep investiert. Nach intensiven Gesprächen stimmen beide Seiten darin überein, dass der Aufwand, die Kosten und die Risiken, das Projekt weiter zu verfolgen, unverhältnismäßig hoch seien.

„Voraussetzung für McArthurGlen wären ein bestandskräftiger Bebauungsplan, eine bestandskräftige Baugenehmigung und die bestandskräftige Einziehung der Wupperstraße auf der Basis einer Verkaufsflächengröße von 20.000 Quadratmetern“, heißt es in der offiziellen Presseinformation aus dem Rathaus.

Aus heutiger Sicht würde es mindestens fünf bis sieben Jahre dauern, um alle rechtlichen Voraussetzen für ein neues Bebauungsplan-Verfahren – inklusive der zu erwartenden Klagen – zu erfüllen. Planungs-, Gutachten und juristische Beratung würden abermals eine Investition von mehreren Millionen Euro erforden. Weder McArthurGlen noch die Stadt Remscheid sehen sich in der Lage, dies zeitlich, finanziell und strategisch zu leisten.

Der Entwicklungschef von McArthurGlen, Gary Bond, und Oberbürgermeister Burkhard Mast-Weisz haben sich daher einvernehmlich darauf verständigt, das Projekt DOC nicht weiter zu verfolgen. Man sehe sich gezwungen, einander die Hand zu geben und ohne gegenseitige Vorwürfe auseinander zu gehen und zu konstatieren, dass ein für beide Seiten wichtiges und zukunftsweisendes Vorhaben an dem Widerstand einiger weniger Kläger und an einem nur schwer nachvollziehbaren Urteil gescheitert ist, heißt es in der Pressemitteilung.