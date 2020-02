Essen/Remscheid Ein 25-jähriger Remscheider war in einer geparkten Bahn eingeschlafen. Die Polizei stellte fest, dass es gegen ihn einen Haftbefehl gab.

Vom Abstellgleis direkt in die JVA: Eine Streife am Essener Hbf hat in der Nacht zu Donnerstag einen schlafenden 25 Jahre alten Mann in einer geparkten Bahn entdeckt und dann festgestellt, dass gegen ihn ein Haftbefehl bestand, berichtet die Bundespolizei.