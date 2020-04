Auf Streife mit dem Kommunalen Ordnungsdienst : „Langsam droht die Stimmung zu kippen“

Im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus achten Mitarbeiter des Kommunalen Ordnungsdienstes (KOD) dieser Tage darauf, dass die Regelungen eingehalten werden. Für ihre Tätigkeit haben längst nicht alle Bürger Verständnis.

Es ist Karsamstag, 10 Uhr: In der Wartehalle des Bürgeramts haben sich zehn Mitarbeiter der Morgenschicht des Kommunalen Ordnungsdienstes (KOD) zu einer kurzen Dienstbesprechung eingefunden. Die Halle bietet genug Platz, um den nötigen Sicherheitsabstand untereinander einzuhalten. Daniel Pfordt, Abteilungsleiter des KOD, lässt sich von der vergangenen Schicht am Karfreitag berichten. Seine Kollegen wurden zu einigen Ruhestörungen gerufen. Tagesgeschäft für die KOD-Mitarbeiter.

Seit einigen Wochen aber hat sich ihre Arbeit verlagert. „Sie ist intensiver geworden“, sagt Pfordt. Oberbürgermeister Burkhard Mast-Weisz hat sich an diesem Vormittag Zeit genommen. Zum einen, um seinen Mitarbeitern zu danken. Zum anderen, um sich selbst ein Bild zu machen. „In den ersten zwei Wochen haben die Bürger noch Verständnis für die Maßnahmen und Kontrollen gezeigt“, berichtet Pfordt. „Langsam aber droht die Stimmung zu kippen.“

Kontakt Die Behörde ist montags bis freitags von 7 bis 22 Uhr, samstags, sonntags und an Feiertagen von 10 bis 22 Uhr erreichbar, telefonisch unter ☏ 02191 / 16-9000.

Die Anzahl der Platzverweise und Ordnungswidrigkeiten in Bezug auf die Corona-Regelungen sei in den vergangenen zwei Wochen deutlich gestiegen. Auch das „Platzwart-Syndrom“ einiger Bürger komme häufiger zum Vorschein. „Wir bekommen mehr Anrufe, wo Bürger andere denunzieren, weil sie sich an Regeln nicht halten.“ Für solche Fälle sei ein besonderes Augenmaß gefordert.