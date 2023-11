Leerstehende Gebäude in Remscheid Kein Mittel gegen Leerstand am Lenneper Bahnhof

Wenn in den Fachausschüssen des Stadtrates das Stichwort „Schrottimmobilien“ fällt, denken viele Politiker aus Lennep vor allem an das leer stehende Gebäude des ehemaligen Möbelhauses am Lennper Bahnhof. Lieber heute als morgen würden sie diesen „Schandfleck“ verschwinden sehen, der zwischenzeitlich Ort von Vandalismus und kleineren Feuerwehreinsätzen war.