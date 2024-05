Umgestaltung der Remscheider Innenstadt „Auf der Alleestraße soll was passieren“

Auf weitere Nachfrage, und das ist die zweite Botschaft, zeige sich aber „die große Bereitschaft, sich einzubringen“, damit sich was verändert. „Das Bedürfnis nach Events und Möglichkeiten der Begegnung im öffentlichen Raum ist da.“ Die Idee der Stadtverwaltung also, den unteren Teil der Allee zu einem Bereich auch mit künstlerischen Angeboten zu machen, passe in diese Stimmungslage gut rein. Vielen Remscheidern sei bewusst, dass alleine das Vorhandensein von Einkaufsmöglichkeiten eine Innenstadt nicht attraktiv mache. Seine Empfehlung an die Stadt lautet daher: Kultur hin holen, mehr Veranstaltungen anbieten.