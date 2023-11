Elektromobilität in Remscheid Weit vorne bei der Verteilung von Ladesäulen

Anders sieht es aus im Falle einer Erhebung des Verbands der Automobilindustrie (VDA) zum Verhältnis zwischen Elektro-Autos und Ladestationen: Zum 1. Juli 2023 kamen auf einen öffentlichen E-Ladepunkt in Remscheid lediglich 17,5 E-Autos. Damit liegt die Seestadt auf dem Berge in der Erhebung auf dem dritten Platz in NRW, knapp hinter dem Kreis Kleve mit 17,4 Stromern pro Ladepunkt und der Städteregion Aachen mit 16,1.