ÖPNV in Remscheid Neuer Busfahrplan soll verlässlich sein

„Das gefällt keinem, uns am allerwenigsten“, sagte Stadtwerke-Geschäftsführer Thomas Hoffmann am Freitag bei einem Pressetermin. Mit einem Sonderfahrplan, der am 1. Oktober in Kraft tritt und bis zum Ende der Osterferien am 25. März gelten wird, soll die Verlässlichkeit des Busverkehrs zurückkehren und gesichert werden. Er gilt an den Wochentagen in der Zeit zwischen 8 und 19 Uhr. Der davor stattfindende Berufsverkehr ist ebenso wenig betroffen wie der Schülertransport. Der genießt absolute Priorität.